الزمالك يفقد 5 لاعبين أمام طلائع الجيش

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أحمد جودة - القاهرة - تنطلق مساء اليوم الأحد، مباراة الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك أمام طلائع الجيش، ضمن إطار منافسات الجولة الخامسة والعشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

موعد مباراة الزمالك وطلائع الجيش في الدوري المصري

ومن المقرر أن تُقام مباراة الزمالك أمام طلائع الجيش، ضمن منافسات الجولة 25 من الدوري المصري على أرضية استاد القاهرة الدولي، في تمام الساعة الثامنة والنصف من مساء اليوم الأحد.

غيابات الزمالك أمام طلائع الجيش

يفقد الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك بقيادة المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون، في مواجهة اليوم أمام طلائع الجيش، كلا من

محمود عبد الرازق شيكابالا بعد إصابته في لقاء بيراميدز.

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كما يغيب ايضًا عن الزمالك محمود حمدي الونش مدافع الفريق بعدما تعرض للإصابة بكدمة قوية في الركبة، وسيغيب على إثرها مدة لا تقل عن 10 أيام.

وتضم قائمة غيابات الزمالك أمام طلائع الجيش اللاعب الصاعد حسام أشرف حيث يخضع لبرنامج علاجي وضعه له الجهاز الطبي للفريق بقيادة محمد أسامة بعد إصابته بشد في العضلة الضامة.

وفي نفس السياق يواصل حازم إمام غيابه عن مباراة طلائع الجيش بداعي الإصابة، حيث تعرض للإصابة بشد في العضلة الأمامية خلال مباراة المقاولون العرب والتي أبعدته عن مباراتي إنبي وبيراميدز.

وأخيرا يفقد الزمالك أمام طلائع الجيش، محمود عبد العزيز "زيزو" الذي يغيب منذ اصابته بقطع في الرباط الصليبي في أكتوبر الماضي واجرائه عملية جراحية في ألمانيا.

ترتيب الزمالك وطلائع الجيش في الدوري المصري

الزمالك يحتل المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري ولديه 48 نقطة، بينما يحتل طلائع الجيش المركز الثاني عشر برصيد 26 نقطة.