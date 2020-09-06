ليفربول يحدد سعر بيع نجمه إلى برشلونة

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أحمد جودة - القاهرة - حدد نادي ليفربول سعر بيع نجمه الهولندي جيورجينيو فينالدوم والقريب من الانضمام إلى برشلونة.
ووفقا لصحيفة "ميرور" البريطانية، فإن إدارة ليفربول، أبلغت نظيرتها في برشلونة، بأنها مستعدة للتخلي عن خدمات فينالدوم، مقابل 15 مليون جنيه إسترليني، في حين يسعى الفريق الكتالوني، الذي يعاني من أزمة مالية، في الحصول على اللاعب صاحب الـ29 عاما، مقابل 10 ملايين جنيه إسترليني فقط.
وانضم فينالدوم لصفوف ليفربول قبل أربعة أعوام، قادما من نيوكاسل، مقابل 23 مليون جنيه إسترليني، وساهم في تتويج الفريق الأحمر بلقب دوري أبطال أوروبا في العام 2019، والدوري الإنجليزي في موسم 2019/2020.
وخاض الدولي الهولندي 47 مباراة مع ليفربول في جميع المسابقات خلال الموسم المنصرم، سجل خلالها ستة أهداف.
تجدر الإشارة إلى أن عقد فينالدوم مع ليفربول، ينتهي صيف العام المقبل.
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