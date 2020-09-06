الرياضة

تقرير مغربي يكشف وجهة أيوب الكعبي المقبلة

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تقرير مغربي يكشف وجهة أيوب الكعبي المقبلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدثت صحيفة "المنتخب" المغربية عن وجهة المهاجم أيوب الكعبي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة مطلع الموسم الكروي الجديد، بعد ارتباط اسم الاعب بالأهلي والزمالك وبيراميدز.

مصير أيوب الكعبي في الموسم الجديد

وأوضحت الصحيفة المغربية، أن أيوب الكعبي ليست له نية في ارتداء قميص الأهلي أو الزمالك، رغبته تتجه نحو الاحتراف الأوروبي.

Advertisements

وتابعت الصحيفة أن بيراميدز يبقى الأقرب إلى الارتباط بالمهاجم في حال تعذر على اللاعب الاحتراف بأوروبا، خلال الفترة المقبلة من الانتقالات الصيفية.

وأتمت الصحيفة أن بيراميدز تقدم بعرض مالي لإيوب الكعبي قيمته مليون و400 ألف دولار، كما يبقى الوداد البيضاوي خيارا رئيسيا بعدما لعب له معارا من هيبي فورتشن الصيني.

الجدير بالذكر أن المهاجم المغربي صاحب الـ 27 عاما فسخ عقده مؤخرا مع نادي هيبي فورتين الصيني.

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر تقرير مغربي يكشف وجهة أيوب الكعبي المقبلة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع بوابة الفجر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

محمد الشيخ

محمد الشيخ

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا