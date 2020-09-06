«رجال سلة الأهلي» يواجه الاتحاد في ثاني مباريات نهائي دوري السوبر

الفريق الأول لكرة السلة «رجال» بالنادي الأهلي يخوض مباراة مهمة اليوم الأحد، أمام نظيره فريق الاتحاد السكندري في ثاني لقاءات الفريقين في الدور النهائي من بطولة دوري السوبر للمحترفين والذي يقام بنظام best of 5.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في الثامنة والنصف مساء اليوم على صالة الشباب والرياضة في ٦ أكتوبر، وتمثل أهمية كبيرة للجهاز الفني واللاعبين؛ للمنافسة على لقب البطولة.

ويسعى الأهلي للظهور بشكل قوي وتحقيق الفوز بعدما أن انتهت المباراة الأولى بفوز الاتحاد بنتيجة ١٠١-٩٤ بعد اللجوء إلى شوط فاصل.