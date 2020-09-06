الرياضة

ضربة موجعة لـ العالمي.. تأكد غياب أمرابط عن النصر بـ دوري أبطال آسيا

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تلقى فريق النصر السعودي ضربة موجعة، بعد تأكد غياب نجمه المغربي نور الدين أمرابط عن الفريق، بمسابقة دوري أبطال آسيا.

وذكرت صحيفة " الرياضية" ، أن الفحوصات الطبية أثبتت إصابة أمرابط بتمزق في عضلة الفخذ الأمامية، وسيغيب عن الملاعب لمدة شهر، مما يعني عدم مشاركته مع الفريق في دوري أبطال آسيا.

وأضافت الصحيفة، أن إصابة الثنائي عبدالرزاق حمدالله جائت خفيفة ولن تمنعهما عن المشاركة آسيويا.

ويستعد فريق النصر السعودي الملقب بـ " العالمي" للسفر إلى قطر، الأسبوع المقبل، لاستكمال باقي مباريات مسابقة دوري أبطال آسيا، بعد توقف طويل بسبب تفشي .

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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