وذكرت صحيفة " الرياضية" السعودية، أن الفحوصات الطبية أثبتت إصابة أمرابط بتمزق في عضلة الفخذ الأمامية، وسيغيب عن الملاعب لمدة شهر، مما يعني عدم مشاركته مع الفريق في دوري أبطال آسيا.
وأضافت الصحيفة، أن إصابة الثنائي عبدالرزاق حمدالله جائت خفيفة ولن تمنعهما عن المشاركة آسيويا.
ويستعد فريق النصر السعودي الملقب بـ " العالمي" للسفر إلى قطر، الأسبوع المقبل، لاستكمال باقي مباريات مسابقة دوري أبطال آسيا، بعد توقف طويل بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر ضربة موجعة لـ العالمي.. تأكد غياب أمرابط عن النصر بـ دوري أبطال آسيا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.