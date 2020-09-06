وزير الرياضة: نجاح مونديال اليد يكمن في تعاون الجميع.. واكتسبنا خبرات كبيرة في التنظيم

قال الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، إن مصر اكتسبت خبرات وإرثا كبيرا في مجال تنظيم البطولات، بعد استضافة بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019، ثم أمم إفريقيا للشباب تحت 23 عامًا في العام نفسه، وسط تنظيم مبهر.

وأضاف صبحي، في مداخلة هاتفية لبرنامج «صباح البلد» مع الإعلامي محمد جاد على قناة «دوت الخليج»، أن مصر كبيرة وقوية، وما يحدث فيها من مشروعات قومية وافتتاحات، دفع وزارة الرياضة على القيام بنفس المستوى، بالتعاون مع الاتحادات الرياضية سواء المحلية أو الدولية التي تثق كثيرًا في التعامل مع مصر.

وتابعت أن اختيار الموسيقار عمر خيرت، كونه قادرا على نشر ثقافة وفن مصر ورسالة كبيرة من خلال العمل الكبير الذي يقدمه، خاصة وأن عدد المشتركين في البطولة 32 دولة، إلا أن الدول التي شاهدت الحدث الذي أقيم أمس شاهده الجميع، في شكل إيجابي كبير، وهو ما يدفعنا للسعادة والانبهار بالتنظيم والاحترافية.

واستكمل وزير الرياضة، أن نجاح البطولة ينقسم إلى منشآت حسب شكلها وإدارتها، بالإضافة لدور اللجنة التنظيمية، ودعم الدولة بشكل كبير جدًا والحالة العامة ثم الجزء الفني ودور اتحاد اليد، وهو ما يتطلب أن ينظر كل عنصر لدوره جيدًا وينفذه على أكمل وجه، مشيرًا إلى أن الدعائم مثل التكنولوجيا والاتصالات والنقل أيضًا، ووسائل الإعلام، كل هؤلاء دورهم كبير في إنجاح البطولة.

وواصل حديثه، أن الشباب المصري على السوشيال ميديا، لابد وأن يتحدثوا عن مستوى حكم التقدم المصري والأداء والتكنولوجيا، مع غض البصر عن بعض التفاصيل الصغيرة، لا سيما وأنه ليس هناك عمل كامل.