وزير الرياضة: أبهرنا العالم بقرعة اليد.. و3 سيناريوهات لمواجهة شبح كورونا

أكد الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، أن كل سفراء الدول الأجنبية وأعضاء الاتحاد الدولى لكرة اليد مبهورون بحفل قرعة مونديال اليد الذى نظمته مصر مساء أمس، السبت، بسفح الأهرامات.
وقال صبحي، فى مداخلة إذاعية مع شوبير: "شعرت بانبهار من قبل الوفود وسفراء الدول الأجنبية لدرجة أن أعضاء الاتحاد الدولى لكرة اليد أثناء حضورهم البروفة النهائية لحفل القرعة أكدوا أنهم لمسوا تنظيما عالميا يحدث للمرة الأولى فى تاريخ اللعبة".
وأضاف: "حفل قرعة مونديال اليد يعد مرآة للحدث الذى سينظم على الأراضى المصرية فى يناير المقبل، والظروف حالت دون حضور عدد كبير بالقرعة، فهو حفل بسيط أظهر إمكانيات مصر للعالم".
وبشأن كورونا قال: "نراقب الأوضاع وفى حالة زيادة أعداد الإصابات سوف نقلل الحضور الجماهيرى بالتنسيق مع اللجنة الطبية العليا سواء فى مصر أو خارجها، وفى حالة انخفاض الأعداد سنكون جاهزين لزيادة أعداد الجماهير، ووضعنا خطة تتضمن ثلاثة احتمالات، الأول الحضور الجماهيرى بالكامل والثانى حضور نصف الجمهور والثالث حضور ثلت الجمهور بما يمثل تطبيق التباعد الاجتماعى".
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