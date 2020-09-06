كل اللي عنده حاجة هيطلعها .. القصة الكاملة لفيديو خناقة كهربا مع الجماهير | شاهد

وحسب المتداول فإن المشاجرة بين اللاعب والجماهير جاءت بعد سلوكه غير المنضبط وعدم تركيزه مع الفريق وبعد مشكلته مع سيد عبدالحفيظ مدير الكرة في النادي الأهلي وتم تغريمه مليون جنيه ثم قام بعمل فيديو يعتذر فيه لإدارة النادي واللاعبين ومدير الكرة.
وخرج اللاعب عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك بفيديو مع والدته في المنزل، ليؤكد كذب الفيديو المتداول على الصفحات وكتب : انا فى البيت مع ست الحبايب مش عايزكم تقلقو عليا كل اللى عنده حاجه قديمه هيطلعها دلوقتى ما هى فرصة بقى ولكن لكل حدث حديث، بسم الله الرحمن الرحيم وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ ۖ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ صدق الله العظيم ، حسبنا الله ونعم الوكيل .
وقام صاحب الفيديو بالرد قائلا : "الفيديو ده بقاله شهرين، وكل اللى حصل إن فى ناس شتموا النادى الأهلى وكهربا رد عليهم وكان بيدافع عن الأهلي، هما كانوا بيستفزوه.. ما غلطوا فى النادى الأهلى وهو مستحملش كده، ولما الموضوع زاد شوية هو قلع التيشرت عشان شدوه منه واتقطع".
في حين صرح مصدر مطلع داخل النادي الأهلي أن الفيديو المتداول لـ كهربا قديم ويعود لفترة 3 أشهر في الساحل الشمالي.
وأضاف أن ما يحدث، محاولة للتأثير على اللاعب في الفترة الحالية، خاصة أن إيقافه سوف ينتهي بعد مباراة الحرس المقرر لها غدا الاثنين.
وأوضح أن هناك بعض الصفحات البيضاء هدفها التأثير على معنويات اللاعب وضرب علاقته بالجماهير الحمراء في مقتل وزيادة الأزمات بالنسبة له لكن الأمر غير صحيح.
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