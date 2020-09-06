كل اللي عنده حاجة هيطلعها .. القصة الكاملة لفيديو خناقة كهربا مع الجماهير | شاهد

تداول نشطاء موقع التواصل الاجتماعي، فيديو للاعب محمود كهربا نجم النادي الأهلي، مدعين أنه كان يسهر في إحدى الملاهي الليلية وتشاجر مع بعض الجماهير.

وحسب المتداول فإن المشاجرة بين اللاعب والجماهير جاءت بعد سلوكه غير المنضبط وعدم تركيزه مع الفريق وبعد مشكلته مع سيد عبدالحفيظ مدير الكرة في النادي الأهلي وتم تغريمه مليون جنيه ثم قام بعمل فيديو يعتذر فيه لإدارة النادي واللاعبين ومدير الكرة.

وخرج اللاعب عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك بفيديو مع والدته في المنزل، ليؤكد كذب الفيديو المتداول على الصفحات وكتب : انا فى البيت مع ست الحبايب مش عايزكم تقلقو عليا كل اللى عنده حاجه قديمه هيطلعها دلوقتى ما هى فرصة بقى ولكن لكل حدث حديث، بسم الله الرحمن الرحيم وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ ۖ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ صدق الله العظيم ، حسبنا الله ونعم الوكيل .