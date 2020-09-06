تعرف على حقيقة وصول ريكاردو الاثنين المقبل لقيادة الإسماعيلي

إتفق مجلس إدارة النادي الإسماعيلي، برئاسة المهندس إبراهيم عثمان، بشكل مبدئي مع البرازيلي هيرون ريكاردو المدير الفني للفريق، لقيادة الإسماعيلي خلال الموسم المقبل.

وترددت أنباء حول وصول ريكاردو الإثنين المقبل بصحبة مدرب أحمال أجنبي تمهيدًا للتعاقد مع الاسماعيلي لمدة ٤ أشهر، وذلك خلال لقاء الإسماعيلي ونادي مصر في الدوري.

وعلم موقع "دوت الخليج" أن هناك جبهة داخل مجلس إدارة النادي الإسماعيلي ترفض التعاقد مع ريكاردو، مما يعرقل اتمام التعاقد، فيما تفضل التعاقد مع بوكير أو مارك فوتا مدير الدراويش السابقين.

ويدرس الإسماعيلي سيرة ذاتية لكل مدرب تمهيدًا للتعاقد مع أحدهما لتولي القيادة الفنية للدراويش، خاصة قبل مواجهة الأهلي في الجولة ال٢٦ من مسابقة الدوري العام.

Advertisements

وخاض الفريق المران الأساسي في ثوبه الجديد تحت قيادة أحمد العجوز مدير الكرة ومحمد حمص مدرب الفريق استعدادًا لمواجهة نادي مصر الاثنين المقبل ضمن منافسات الجولة ال٢٥ من مسابقة الدوري العام.

يذكر أن أعلنت لجنة المسابقات باتحاد الكرة موعد قمة الإسماعيلى مع الأهلى والتى تنطلق يوم 11 سبتمبر الجارى باستاد الجيش ببرج العرب ، لحساب الجولة الــ26 من عمر مسابقة الدورى العام.

كما أعلنت اللجنة موعد مواجهة الفريق مع المقاولون العرب منتصف الشهر الجارى باستاد الإسماعيلية فى الجولة الــ27 للمسابقة.