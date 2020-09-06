الرياضة

تعرف على حقيقة وصول ريكاردو الاثنين المقبل لقيادة الإسماعيلي

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إتفق مجلس إدارة النادي الإسماعيلي، برئاسة المهندس إبراهيم عثمان، بشكل مبدئي مع البرازيلي هيرون ريكاردو المدير الفني للفريق، لقيادة الإسماعيلي خلال الموسم المقبل.

وترددت أنباء حول وصول ريكاردو الإثنين المقبل بصحبة مدرب أحمال أجنبي تمهيدًا للتعاقد مع الاسماعيلي لمدة  ٤ أشهر، وذلك خلال لقاء الإسماعيلي ونادي مصر في الدوري.

وعلم موقع "دوت الخليج" أن هناك جبهة داخل مجلس إدارة النادي الإسماعيلي ترفض التعاقد مع ريكاردو، مما يعرقل اتمام التعاقد، فيما تفضل التعاقد مع بوكير أو مارك فوتا مدير الدراويش السابقين.

ويدرس الإسماعيلي  سيرة ذاتية لكل مدرب تمهيدًا للتعاقد مع أحدهما لتولي القيادة الفنية للدراويش، خاصة قبل مواجهة الأهلي في الجولة ال٢٦ من مسابقة الدوري العام.

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وخاض الفريق المران الأساسي في ثوبه الجديد تحت قيادة أحمد العجوز مدير الكرة ومحمد حمص مدرب الفريق استعدادًا لمواجهة نادي مصر الاثنين المقبل ضمن منافسات الجولة ال٢٥ من مسابقة الدوري العام.

يذكر أن أعلنت لجنة المسابقات باتحاد الكرة موعد قمة الإسماعيلى مع الأهلى والتى تنطلق يوم 11 سبتمبر الجارى باستاد الجيش ببرج العرب ، لحساب الجولة الــ26 من عمر مسابقة الدورى العام.

كما أعلنت اللجنة موعد مواجهة الفريق مع المقاولون العرب منتصف الشهر الجارى باستاد الإسماعيلية فى الجولة الــ27 للمسابقة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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