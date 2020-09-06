تعرف على حقيقة وصول ريكاردو الاثنين المقبل لقيادة الإسماعيلي

إتفق مجلس إدارة النادي الإسماعيلي، برئاسة المهندس إبراهيم عثمان، بشكل مبدئي مع البرازيلي هيرون ريكاردو المدير الفني للفريق، لقيادة الإسماعيلي خلال الموسم المقبل.
وترددت أنباء حول وصول ريكاردو الإثنين المقبل بصحبة مدرب أحمال أجنبي تمهيدًا للتعاقد مع الاسماعيلي لمدة ٤ أشهر، وذلك خلال لقاء الإسماعيلي ونادي مصر في الدوري.
وعلم موقع "دوت الخليج" أن هناك جبهة داخل مجلس إدارة النادي الإسماعيلي ترفض التعاقد مع ريكاردو، مما يعرقل اتمام التعاقد، فيما تفضل التعاقد مع بوكير أو مارك فوتا مدير الدراويش السابقين.
ويدرس الإسماعيلي سيرة ذاتية لكل مدرب تمهيدًا للتعاقد مع أحدهما لتولي القيادة الفنية للدراويش، خاصة قبل مواجهة الأهلي في الجولة ال٢٦ من مسابقة الدوري العام.
وخاض الفريق المران الأساسي في ثوبه الجديد تحت قيادة أحمد العجوز مدير الكرة ومحمد حمص مدرب الفريق استعدادًا لمواجهة نادي مصر الاثنين المقبل ضمن منافسات الجولة ال٢٥ من مسابقة الدوري العام.
يذكر أن أعلنت لجنة المسابقات باتحاد الكرة موعد قمة الإسماعيلى مع الأهلى والتى تنطلق يوم 11 سبتمبر الجارى باستاد الجيش ببرج العرب ، لحساب الجولة الــ26 من عمر مسابقة الدورى العام.
كما أعلنت اللجنة موعد مواجهة الفريق مع المقاولون العرب منتصف الشهر الجارى باستاد الإسماعيلية فى الجولة الــ27 للمسابقة.
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