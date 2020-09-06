تفاصيل خناقة الأهلى وبيراميدز على ضم محمد إبراهيم.. وموقف المقاصة

وربط مسئولو المقاصة رحيل محمد إبراهيم بالحصول على أكبر مبلغ مالى ممكن، خاصة أنه يعد النجم الأبرز داخل الفريق الفيومي فى الوقت الحالى، ويسعى المقاصة إلى الاستفادة منه بشدة، خاصة فى ظل الأزمة المالية التى يواجهها الفريق خلال الفترة الحالية.إقرأ أيضا.. رغم أنباء تعاقده مع الأهلي .. محمد إبراهيم يغازل الزمالك
ويعد محمد إبراهيم واحدا من أفضل لاعبي الدوري الممتاز على الإطلاق خلال الوقت الحالى نتيجة المستويات الرائعة التى يقدمها مع فريقه منذ العودة لاستئناف المسابقة عقب جائحة كوورنا.
وكان بيراميدز نجح فى التفوق على الأهلى بشأن صفقات الصيف بعدما ضم رمضان صبحي وأحمد فتحى وشريف إكرامى، نجوم القلعة الحمراء السابقين.
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