الرياضة

تفاصيل خناقة الأهلى وبيراميدز على ضم محمد إبراهيم.. وموقف المقاصة

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استقر مسئولو نادى مصر للمقاصة على بيع محمد إبراهيم، نجم الفريق الأول لكرة القدم، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة للأعلى سعرا بعد العروض القوية التى تلقاها اللاعب خلال الفترة الأخيرة بسبب تألقه اللافت مع الفريق الفيومي بمسابقة الدوري الممتاز ونجاحه فى خطف كل الأنظار إليه.
وعلم "دوت الخليج" أن الأيام القليلة الماضية شهدت دخول بيراميدز فى مفاوضات مباشرة مع مصر للمقاصة لحسم ضم إبراهيم، وأبدى مسئولو بيراميدز رغبتهم القوية فى ضم اللاعب فى ظل القناعات الكاملة بقدراته الفنية وقدرته على إفادة الفريق خلال الموسم الكروى الجديد.

وهو الأمر الذى يشير إلى أن بيراميدز أصبح منافسا قوية للأهلى بشأن الحصول على خدمات محمد إبراهيم خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بعدما كان الأحمر أبدى رغبته فى ضم اللاعب وتم التواصل مع إبراهيم والحصول على موافقة مبدئية منه بالانتقال إلى القلعة الحمراء خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

وربط مسئولو المقاصة رحيل محمد إبراهيم بالحصول على أكبر مبلغ مالى ممكن، خاصة أنه يعد النجم الأبرز داخل الفريق الفيومي فى الوقت الحالى، ويسعى المقاصة إلى الاستفادة منه بشدة، خاصة فى ظل الأزمة المالية التى يواجهها الفريق خلال الفترة الحالية.

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فى الوقت نفسه، طالب إيهاب جلال، المدير الفنى للمقاصة، لاعبه محمد إبراهيم بعدم التطرق إلى الحديث عن العروض ورحيله عن الفريق، مطالبا بتركيزه الكامل مع الفريق وترك جميع أمور رحيله أو من عدمه إلى نهاية الموسم الكروى الجارى.

ويعد محمد إبراهيم واحدا من أفضل لاعبي الدوري الممتاز على الإطلاق خلال الوقت الحالى نتيجة المستويات الرائعة التى يقدمها مع فريقه منذ العودة لاستئناف المسابقة عقب جائحة كوورنا.


وكان بيراميدز نجح فى التفوق على الأهلى بشأن صفقات الصيف بعدما ضم رمضان صبحي وأحمد فتحى وشريف إكرامى، نجوم القلعة الحمراء السابقين.
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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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