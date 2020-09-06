الأهلي يقترب من التعاقد مع المغربي أيوب الكعبي في صفقة انتقال حر

اقتربت إدارة الأهلي من حسم ثاني صفقات فترة الانتقالات الصيفية بعد الوصول لاتفاق مبدئي لضم المهاجم المغربي أيوب الكعبي في صفقة انتقال حر بعد فسخ تعاقده في الدوري الصيني.
ونجح أمير توفيق مدير التعاقدات في قيادة مفاوضات مكثفة مع اللاعب ووكيله تم التوصل خلالها لنقطة اتفاق مبدئية تقضي بتوقيع اللاعب لمدة ثلاث سنوات علي أن يحصل علي مليون و800 ألف دولار في الموسم.
ولن يكلف الكعبي الأهلي مبالغ مالية سوى مستحقاته السنوية خاصة أنه لاعب حر ولا يرتبط بأي تعاقد حاليًا، ويحاول مسئولو الأهلي وضع الرتوش الأخيرة علي الصفقة خلال الساعات القليلة المقبلة للإعلان الرسمي عنها.
فيما اقترب مسئولو الأهلي من التعاقد مع صفقة محلية أخري في الساعات القليلة المقبلة خاصة بعد أن تم الاتفاق علي التعاقد مع حارس مرمي جديد تحسبًا لأي شيء في الفترة المقبلة مع منح الفرصة لمصطفي شوبير أو علي لطفي للرحيل علي سبيل الإعارة.
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