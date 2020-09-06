محمد عمر مهاجما أخطاء الحكام: المفروض يدوا الـ var إجازة

طالب محمد عمر، المدير الفني السابق لفريق الاتحاد السكندري، بمنح تقنية الفيديو المعروفة بـ var إجازة من الدورى المصري. وكانت اللجنة الخماسية المؤقتة في اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني، استعانت بتطبيق تقنية الفيديو خلال الموسم الجارى. وقال محمد عمر فى تصريحات تليفزيونية: "المفروض يدوا الـ var أجازة بعد الأخطاء التحكيمية فى مباريات الدورى الممتاز فى الآونة الأخيرة". وأضاف: "الأخطاء التحكيمية فى مباريات الدورى المحلي كانت أقل قبل تفعيل تقنية الفيديو الـ var". وأشار إلى أن الأخطاء التحكيمية أصبحت سمة مباريات المسابقة المحلية، ولا تمر جولة إلا ويكون هناك حالات جدلية وتثير استياء جميع أطراف المنظومة الرياضية.

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