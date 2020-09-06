مصدر بالأهلي: موافقة الجهاز الفني شرط التفاوض مع محمد إبراهيم

أكدت مصادر خاصة بالأهلي احترام القلعة الحمراء لقدرات محمد إبراهيم صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بنادي مصر المقاصة كثيرًا ولكنهم لم يدخلوا في أي مفاوضات حتى الآن.
وقال مصدر بالأهلي في تصريحات خاصة :" تجمعنا علاقات جيدة ومميزة ووثيقة بمسئولي مصر المقاصة وعلي رأسها اللواء محمد عبدالسلام وإذا كان هناك مفاوضات ستكون بشكل مباشر معهم".
وأضاف :" محمد ابراهيم لاعب جيد ورائع ويحظي بمتابعة من قبل الجهاز الفني ولكن حتي الأن لم يقرر السويسري رينيه فايلر المدير الفني الموقف بشأنه".
وتابع:" لم نتفاوض لضم اللاعب نهائيًا وننتظر رأي الجهاز الفني في الأمر وحال موافقته سنبدأ علي الفور في الإجراءات خاصة أن العلاقة جيدة مع مسئولي مصر المقاصة".
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