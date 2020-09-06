الرياضة

كواليس مفاوضات الأهلي لضم محمد إبراهيم

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كواليس مفاوضات الأهلي لضم محمد إبراهيم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يرغب النادي الأهلي في التعاقد مع محمد إبراهيم، لاعب نادي مصر المقاصة الحالي والزمالك السابق، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ويقدم محمد إبراهيم مستوى كبير للغاية خلال الفترة الحالية، واستعادة جزء كبير من مستواه المعهود والذي كان عليه عندما كان مع القلعة البيضاء.

Advertisements

ويتنافس الأهلي مع بيراميدز لضم محمد إبراهيم، وفتحا الناديين خط مفاوضات مع المقاصة لمعرفة الشروط المالية للتعاقد مع اللاعب.

وكشفت تقارير صحفية، أن محمد إبراهيم يرغب في الانتقال إلى الأهلي، لكنه لم يحسم حتى الأن أي فريق سينتقل إليه الموسم المقبل سواء المارد الأحمر أو بيراميدز.

وتابعت التقارير، أن محمد إبراهيم ولا يتحدث عن العروض المالية، بدليل أنه يحصل على مقابل مالي في المقاصة أقل مما كان يحصل عليه في الزمالك.

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر كواليس مفاوضات الأهلي لضم محمد إبراهيم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع بوابة الفجر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا