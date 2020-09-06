نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كواليس مفاوضات الأهلي لضم محمد إبراهيم في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - يرغب النادي الأهلي في التعاقد مع محمد إبراهيم، لاعب نادي مصر المقاصة الحالي والزمالك السابق، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
ويقدم محمد إبراهيم مستوى كبير للغاية خلال الفترة الحالية، واستعادة جزء كبير من مستواه المعهود والذي كان عليه عندما كان مع القلعة البيضاء.
ويتنافس الأهلي مع بيراميدز لضم محمد إبراهيم، وفتحا الناديين خط مفاوضات مع المقاصة لمعرفة الشروط المالية للتعاقد مع اللاعب.
وكشفت تقارير صحفية، أن محمد إبراهيم يرغب في الانتقال إلى الأهلي، لكنه لم يحسم حتى الأن أي فريق سينتقل إليه الموسم المقبل سواء المارد الأحمر أو بيراميدز.
وتابعت التقارير، أن محمد إبراهيم ولا يتحدث عن العروض المالية، بدليل أنه يحصل على مقابل مالي في المقاصة أقل مما كان يحصل عليه في الزمالك.
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