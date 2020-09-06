نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ألمانيا تواجه سويسرا في معركة نارية بدوري الأمم الأوروبية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يحل المنتخب الألماني ضيفاً ثقيلاً على نظيره السويسري، اليوم الأحد، على ملعب سانت جاكوب بارك، ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الرابعة من دور المجموعات للمستوى الأول من النسخة الجديدة لبطولة دوري الأمم الأوروبية.

يسعى "المانشافت" لتحقيق فوزه الأول في دوري أمم أوروبا، بعد سقوطه في فخ التعادل القاتل أمام منتخب إسبانيا في الجولة الأولى 1-1 على ملعب "مرسيدس بينز آرينا" بمدينة شتوتغارت.

في المقابل، سقطت سويسرا في مستهل مشوارها بالبطولة أمام أوكرانيا 2-1، لتتذيل جدول ترتيب المجموعة دون أي رصيد من النقاط، خلف منتخبي ألمانيا وإسبانيا بنقطة واحدة لكل منهما.

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وتنافس "الماكينات" وسويسرا في المجموعة الرابعة بالنسخة الثانية من دوري الأمم الأوروبية، والتي تضم بجانبهما منتخبي إسبانيا وأوكرانيا، حيث يلتقى الثنائي الأخير وجهاً لوجه في نفس التوقيت على ملعب "ألفريدو دي ستيفانو" بالعاصمة الإسبانية مدريد.

ومن المقرر أن تقام الأدوار النهائية لدوري الأمم الأوروبية في يونيو (حزيران) 2021، ومرحلة "بلاي أوف" في مارس (آذار) 2022.

ويلعب كل منتخب مباراتي ذهاب وإياب أمام المنتخبات الأخرى في مجموعته، ويتأهل متصدرو المجموعات في الدوري A إلى المربع الذهبي للبطولة، على أن تهبط المنتخبات الأربعة المتذيلة إلى المستوى الأدنى.

وتم تقسيم المنتخبات الـ55 الأعضاء إلى أربع مستويات وفقاً لتصنيف الاتحاد الأوروبي، بواقع 16 منتخباً في المستوى الأول، 16 في المستوى الثاني، 16 في المستوى الثالث و7 في المستوى الرابع.