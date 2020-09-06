أحمد مجاهد عن مخاطبة الفيفا: اللجنة الخماسية مالها ومال انتخابات الكاف

علق المهندس أحمد مجاهد عضو اتحاد الكرة السابق، على مخاطبة اللجنة الخماسية المؤقتة في اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني، للاتحاد الدولى لكرة القدم الفيفا، بشأن أحقية اللجنة فى التصويت بانتخابات الاتحاد الأفريقي لكرة القدم الكاف.

كان الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا ، أرسل خطابا إلى اللجنة الخماسية المؤقتة في إتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني ، يخطرهم بانتهاء فترة تواجدهم فى الجبلاية في ٣٠ نوفمبر القادم، على أن يتم الانتهاء من كافة المهام المكلفين بها.

وقال المهندس أحمد مجاهد ، عضو اتحاد الكرة فى تصريحات خاصة لصدى البلد: اللجنة الخماسية ليس لها الحق فى مخاطبة الفيفا بشأن انتخابات الكاف المقرر إجراؤها خلال شهر مارس القادم والتصويت بها.

وشدد على أنه لم يحدث أن قامت اللجنة الخماسية المؤقتة في إتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني، بمخاطبة الفيفا وإنما هى مجرد تسريبات من جانبها الى وسائل الاعلام.

وأضاف: اللجنة الخماسية مالها ومال انتخابات الكاف، هم راحلين فى نهاية العام الجارى وليس من شأنهم التحضير لمئوية الجبلاية.