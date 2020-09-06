الدولة تتحرك.. وزير الرياضة: لجنة من الوزارة تحقق في ملف اختفاء الكؤوس من الجبلاية

أكد أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أن لجنة تضم شخصيات رياضية واقتصادية وقانونية تتوجه اليوم، الأحد، إلى مقر اتحاد الكرة بالجزيرة من أجل استيضاح كل شيء خاص بملف اختفاء الكؤوس، وعلى رأسها كأس أمم أفريقيا الذي احتفظت به مصر بعد فوزها في بطولات أمم أفريقيا أعوام 2006، و2008، و2010.

وشدد وزير الشباب والرياضة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباحك بيضحك" على "أون سبورت إف إم" مع أحمد خيري، على أن هناك اهتماما كبيرا بتوضيح كل المعلومات الخاصة بهذا الملف وهل بالفعل هذه الواقعة تمت في فترة هجوم البعض على مقر الاتحاد في فترات عدم الاستقرار التي مرت بها مصر، أم أن هناك وقائع سرقات تمت في الاتحاد.

وأوضح الدكتور أشرف صبحي أن هذه اللجنة ستنتهي من عملها وإعداد تقريرها النهائي اليوم، وفي النهاية سيتم الإعلان عن الخطوات المقبلة في هذا الملف الهام جدا.