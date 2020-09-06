وغردت الصفحة الرسمية للكاف عبر تويتر قائلة: "تلقى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم التقارير الصادمة حول فقدان الكؤوس الخاصة بكأس الأمم الإفريقية من مقر الاتحاد المصري لكرة القدم. أبوابنا مفتوحة لدعم @EFA لتعويض هذه التذكارات التي لا تقدر بثمن".
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر تقارير صادمة.. أول تعليق من "الكاف" على اختفاء كؤوس الجبلاية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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