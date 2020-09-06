تذمر بين الموظفين .. الجبلاية تستعين بـ عصام شاهين قائما بأعمال مدير المكتب الفني

قررت اللجنة الخماسية المؤقتة في إتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني، الاستعانة بعصام شاهين للقيام بأعمال مدير المكتب الفني فى الجبلاية.

كان فوزى غانم مدير المكتب الفني فى إتحاد الكرة رحل عن منصبه مؤخرا ليترك المهمة لمساعده عصام شاهين.

وقال مصدر مطلع داخل الجبلاية، إن حالة من التذمر سادت بين صفوف موظفى اللجان والإدارات مؤخرا بسبب تولي عصام شاهين المهمة.



وأوضح أنه زادت حدة غضب موظفى اللجان والإدارات تجاه عصام شاهين مؤخرا عقب قيامه بإصدار تعليمات الى أفراد الأمن داخل مقر الجبلاية بتفتيش البعض من الموظفين لدى خروجهم بعد انتهاء أوقات العمل يأتي ابرزهم كمال حافظ وامبابي احمد رغم تخطى حاجز تواجدهم فى خدمة الاتحاد الـ ٢٠ عاما.

وفى سياق مغاير ينتظر موظفى الجبلاية موافقة عمرو الجنايني على زيادة المرتبات التى تقدم بها وليد العطار القائم بأعمال المدير التنفيذى للجبلاية والتى تراوحت ما بين ٥٠٠ إلى ٥ آلاف جنيه.