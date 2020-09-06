موعد مباراة الزمالك ضد طلائع الجيش بالدوري المصري
تنطلق صافرة اللقاء بين الفريقين، في الثامنة والنصف مساءً، باستاد القاهرة الدولي، وتُنقل المباراة عبر أون تايم سبورتس 1، بتعليق بلال علام.
ويحتل الزمالك المركز الثاني في جدول فرق الدوري برصيد 48 نقطة، متأخرًا بفارق 17 نقطة عن الأهلي المتصدر، وسيتم خصم 3 نقاط منه في نهاية الموسم.
وكانت انتهت مباراة الدور الأول بين الزمالك والطلائع، بفوز الأخير بنتيجة 3-2، باستاد الجيش بالسويس، ضمن الأسبوع الثامن من منافسات الدوري.
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