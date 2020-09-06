الرياضة

موعد مباراة الزمالك ضد طلائع الجيش بالدوري المصري

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موعد مباراة الزمالك ضد طلائع الجيش بالدوري المصري

تنطلق صافرة اللقاء بين الفريقين، في الثامنة والنصف مساءً، باستاد القاهرة الدولي، وتُنقل المباراة عبر أون تايم سبورتس 1، بتعليق بلال علام.

ويحتل الزمالك المركز الثاني في جدول فرق الدوري برصيد 48 نقطة، متأخرًا بفارق 17 نقطة عن الأهلي المتصدر، وسيتم خصم 3 نقاط منه في نهاية الموسم.

وكانت انتهت مباراة الدور الأول بين الزمالك والطلائع، بفوز الأخير بنتيجة 3-2، باستاد الجيش بالسويس، ضمن الأسبوع الثامن من منافسات الدوري.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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