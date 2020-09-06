الأهلي يكشف حقيقة التحقيق مع كهربا بسبب فيديو المشاجرة

كشفت مصادر خاصة، أن إدارة الأهلي تعرف حقيقة الفيديو المنتشر للاعب محمود عبدالمنعم كهربا.
وقال مصدر بالأهلي، إن الجهاز الفني استفسر من اللاعب فقط عن الأمر، وقال له إنه قديم منذ أكثر من ثلاثة شهور.
وأضاف أن الفيديو لم يكن أمام ملهى ليلي كما تردد في وسائل التواصل الاجتماعي ولكنها مشاجرة عادية في الساحل الشمالي.
وأوضح أن الأهلي يدرك أن هناك حملة ممنهجة لذبح اللاعب وسوف تزيد خلال الأيام القليلة المقبلة حين يعود للمشاركة في المباريات.
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