رسائل الجماهير لـ رمضان صبحي بعد انتقاله إلى بيراميدز.. فيديو

انتقل رمضان صبحي الي بيراميدز بشكل شبة رسمي حيث انتشرت صور لرمضان و هو مرتديا تيشرت بيراميدز و يصور حملة إعلانية للنادي ، و اختلفت مشاعر جماهير النادي الأهلي بعد رؤية هذة الصورة .
و قامت عدسة دوت الخليج بسؤال جماهير الأهلي عن رأيهم في انتقال نجمهم المدلل الي بيراميدز حيث قال أحدهم: أكيد حزنت وزعلت بس الأهلي لا يقف علي أحد و أكبر مثال على ذلك عدم انتهاء الأهلي بعد الخطيب ومصطفي عبده وطاهر ابو زيد و ابو تريكة ، و اختتم قائلا انا زعلان علي رمضان و ليس منه ، كان علي الاقل انتقل للزمالك بدلا من بيراميدز ليكون أفضل له .
بينما قال آخر إنه يري الأمر طبيعيا في زمن الاحتراف وأن نغمة الانتماء وابن النادي للجماهير فقط .
بينما اختلف آخر قائلاً: انا زملكاوي وسعيد بانتقال رمضان لبيراميدز ولكن حزين علي رمضان لأن الأهلي أفضل له بالتأكيد.
وقال آخر ساخراً: المليون جنيه دولقتي بيتصرف في يوم و الدنيا بقت غالية ف رمضان لازم يأمن مستقبله.
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