نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأهلي يفاوض بديل "متولي" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بدأ أمير توفيق، مدير التعاقدات بالنادي الأهلي، في الدخول في مفاوضات مع مسؤولي نادي إنبي، للحصول على خدمات أسامة جلال، مدافع الفريق البترولي ومنتخبنا مصر الأولمبي.

وأعجب السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، بشديد بإمكانيات ومهارات أسامة جلال، وذلك في ظل رغبته في تدعيم خط دفاع الفريق، بعد تعرض محمود متولي بقطع في الرباط الصليبي.

وحصل أمير توفيق على توقيع جلال، خلال الفترة الماضية، ويتبقى فقط الاتفاق مع مسؤولي الفريق البترولي على الأمور المادية لإتمام الصفقة.

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وتلقى اللاعب عرضا من نادي بيراميدز، إلا أنه يرغب في الذهاب للقلعة الأحمر، خاصة بعد حصول أمير توفيق على توقيعه تمهيدًا لانضمامه إلى القلعة الحمراء بداية الموسم الكروي الجديد.

وسيستعد النادي الأهلي لمواجهة حرس الحدود اليوم في تمام الساعة الثامنة والنصف بتوقيت القاهرة، المُقرر إقامتها على استاد حرس الحدود (المكس) بالإسكندرية.

يذكر أن الجولة الماضية شهدت تفوق الأهلي على وادي دجلة بثنائية نظيفة، وتعادل حرس الحدود مع نادي مصر بهدف لكل منهما.

ويحتل النادي الأهلي صدارة ترتيب الدوري العام برصيد 65 نقطة بفارق 20 نقطة عن غريمه التقليدي الزمالك، بينما يحتل حرس الحدود المركز الحادي عشر برصيد 26 نقطة.