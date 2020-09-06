نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأهلي يظهر بالقميص الأسود أمام حرس الحدود في المقال التالي
ويأتي ارتداء المارد الأحمر قميصه الإحتياطي، بسبب ارتداء حرس الحدود صاحب الأرض القميص الأحمر، خلال المباراة التي ستجمعهما بالجولة الخامسة والعشرين.
ومن المنتظر أن يتوجه الفريق إلى الإسكندرية اليوم بقيادة السويسري رينيه فايلر المدير الفني، للدخول في معسكر مغلق قبل المباراة المرتقبة.
ويحل الأهلي ضيفًا على حرس الحدود، مساء غدٍ الإثنين على ملعب المكس بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من الدوري المصري الممتاز.
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