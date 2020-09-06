الرياضة

الأهلي يظهر بالقميص الأسود أمام حرس الحدود

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أحمد جودة - القاهرة - تقرر أن يرتدي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، القميص الأسود خلال مباراة حرس الحدود، ضمن منافسات الدوري العام.

ويأتي ارتداء المارد الأحمر قميصه الإحتياطي، بسبب ارتداء حرس الحدود صاحب الأرض القميص الأحمر، خلال المباراة التي ستجمعهما بالجولة الخامسة والعشرين.

ومن المنتظر أن يتوجه الفريق إلى الإسكندرية اليوم بقيادة السويسري رينيه فايلر المدير الفني، للدخول في معسكر مغلق قبل المباراة المرتقبة.

ويحل الأهلي ضيفًا على حرس الحدود، مساء غدٍ الإثنين على ملعب المكس بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من الدوري المصري الممتاز.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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