الرياضة

الأهلي يكشف حقيقة بيع عمار حمدى

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأهلي يكشف حقيقة بيع عمار حمدى في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حسم مسؤولو النادي الأهلي، مصير عمار حمدى، صانع ألعاب الفريق، المعار إلى طلائع الجيش، خلال الفترة المقبلة من الانتقالات الصيفية، بعد العرض المقدم له من الدورى التركي.

وتحدث سيد عبد الحفيظ، عن مصير عمار حمدي صانع ألعاب الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، خلال فترة الميركاتو الصيفي.

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وقال عبد الحفيظ: "من الصعب بيع عمار حمدى فى هذه المرحلة السنية، حيث لا يزال لاعبا صغير السن، كما يرغب فايلر فى عودته بالموسم الجديد".

وأتم مدير الكرة بالنادي الأهلي: "فى حال وصول عرض رسمى للاعب فلن نوافق على بيعه، ولكن الأقرب سيكون هو الإعارة بعد الرجوع إلى الجهاز الفنى".

ويجيد عمار حمدى اللعب فى أكثر من مركز سواء فى خط الوسط أو تحت رأس الحربة أو مركز الظهير الأيمن.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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