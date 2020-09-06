لا تقدر بثمن.. الكاف يوجه رسالة لـ اتحاد الكرة بشأن سرقة كؤوس أمم إفريقيا

علق الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" على ما أثير مؤخرًا في وسائل الإعلام المصرية وبيان الاتحاد المصري لكرة القدم بشأن فقدان عدد من الكؤوس والميداليات، وأبرزها نسخة كأس أمم أفريقيا.
وذكر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، عبر موقعه الرسمي أنه علم بالتقارير الصادمة بشأن فقدان ألقاب
كأس أمم أفريقيا من الاتحاد المصري لكرة القدم.
وأكد الكاف رغبته فى تقديم كافة عوامل المساعدة لاتحاد الكرة من أجل البحث عن الحقيقة ومعرفة أين ذهبت كؤوس كأس الأمم الأفريقية واصفها إياها بـ " لا تقدر بثمن ".
وكان اتحاد الكرة أعلن في وقت سابق عن فتح تحقيق بشأن اختفاء عدد من الكؤوس والميداليات.
وأكد اتحاد الكرة في بيانه "في إطار التطوير الذي يقوم به الاتحاد حاليا لمقره الرئيسي ومن بينه تحويل المدخل إلى متحف مصغر للكرة المصرية، فوجئت إدارة الاتحاد بعدم وجود عدد من الكئوس القديمة في مخازن الاتحاد التي كان من المفترض أن يتم الاستعانة بها في عملية التطوير".
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