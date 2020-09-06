بعد فشل صفقة أوزيل .. النصر السعودي يغري نجم أتلانتا بعرض خيالي

دخل مجلس إدارة نادي النصر السعودي، في مفاوضات متقدمة مع نادي أتلانتا للتعاقد مع الإيطالي أليخاندرو جوميز، خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.

وذكر موقع" توتو ميركاتو الإيطالي" أن إدارة النصر السعودي تستهدف التعاقد مع أليخاندرو جوميز، خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

وأضاف الموقع، أن النصر السعودي عرض على إدارة أتلانتا التعاقد مع جوميز مقابل 15 مليون يورو، بالإضافة إلى راتب سنوي لللاعب يقدر بـ 6 ملايين يوور ومنزل وسيارة والعديد من المزايا والمكافأت.

يذكر أن نادي النصر السعودي فشل مؤخرا في التعاقد مع النجم الألماني مسعود أوزيل لاعب فريق آرسنال الإنجليزي.