بعد طلب برشلونة .. ليفربول يحدد سعر فينالدوم

حدد فريق ليفربول الانجليزي القيمة المالية لبيع لاعب خط الوسط الهولندي جورجينيو فينالدوم بعد طلب برشلونة التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة . وكان الهولندي رونالدو كومان مدرب فريق برشلونة طلب التعاقد مع مواطنه فينالدوم لدعم خط وسط الفريق الاسباني الفترة المقبلة . وحسب صحيفة مترو الانجليزية فإن ليفربول حدد قيمة فينالدوم ب 15 مليون جنيه استرليني حيث ينتهي عقد اللاعب مع الريدز في يونيو 2021 . وأضافت الصحيفة أن برشلونة طلب ضم اللاعب ب10 ملايين جنيه استرليني فقط بسبب الازمة المالية الحادة التي تعرض لها الفريق خلال فترة التوقف علي خلفية انتشار فيروس كورونا . ومن المتوقع ان ينتظر برشلونة حتي نهاية عقد الهولندي مع برشلونة حتى يتم التعاقد معه بشكل مجاني في 2021 .

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