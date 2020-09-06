أحمد حسن: بيراميدز يقدم رمضان صبحي لوسائل الإعلام غدا

قال أحمد حسن قائد منتخب مصر السابق، إن بيراميدز سيقدم رمضان صبحي بشكل رسمي لوسائل الإعلام غدا الاثنين، بعد حسم صفقة انتقاله من هيدرسفيلد.

وأضاف أحمد حسن، في تصريحات له عبر برنامجه "ملعب الصقر" المذاع على راديو مصر:" قد يكون عقد رمضان صبحي لمدة 5 مواسم بضعف المقابل المالي الذي كان يتقاضاه عن المواسم الثلاث".

وتابع:" نتمني التوفيق لرمضان صبحي في بيراميدز، خلال الفترة المقبلة".