بوماس أونام يكتسح بويبلا برباعية ويتقدم لوصافة الدوري المكسيكي

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أحمد جودة - القاهرة - تقدم فريق بوماس أونام إلى وصافة جدول ترتيب الدوري المكسيكي لكرة القدم بفضل فوزه الساحق على ضيفه بويبلا 4 /1 فجر اليوم الأحد في المرحلة الثامنة. وفي مباريات أخرى فاز تشيفاس جوادالاخارا على مضيفه تيجريس اونال 3 /1 واطلس جوادالاخار على ضيفه كروز ازول 1 /صفر. ورفع بوماس اونام رصيده إلى 16 نقطة في المركز الثاني بفارق الأهداف عن كروز ازول وكلوب أمريكا ومتأخرا بنقطة واحدة عن ليون المتصدر. وتقدم سلفادور رييس بهدف لبويبلا في الدقيقة العاشرة ولكن بوماس اونام رد بأربعة أهداف حملت توقيع فافيو ألفاريز وكارلوس جونزاليس (ضربة جزاء) ويوهان فاسكيز وخوان دينينو في الدقائق 32 و36 و59 و63.

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