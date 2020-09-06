نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مدرب ليون: سأنقل "ديباي" بسيارتي الشخصية إلى برشلونة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - رد رودي جارسيا المدير الفني لفريق ليون الفرنسي على ما أثير عن قرب انتقال مهاجمه ممفيس ديباي إلى برشلونة خلال فترة الانتقالات الصيفية.

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وقال جارسيا لشبكة "تيليفوت" الفرنسية،: "قرأت الصحافة الكتالونية هذا الصباح.. يتحدثون عن ممفيس لكنهم أيضًا يقولون أن لويس سواريز لم يرحل بعد، وهناك ميسي الذي قرر البقاء لذلك في رأيي قد لا يكون هناك مجال للتعاقد مع لاعب آخر".

وأضاف: "ممفيس لاعب رائع.. لكن مثله مثل باقي اللاعبين في ليون فإذا أتيحت لهم فرصة للعب في نادٍ يريد تكوين فريق قوي للفوز بدوري أبطال أوروبا فسوف أنقله بسيارتي شخصيًا".