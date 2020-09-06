نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحمد حسن يتحدث عن اختفاء كأس الأمم الإفريقية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد أحمد حسن قائد منتخب مصر السابق، عن فقدان كأس الأمم الإفريقية من داخل اتحاد كرة القدم.

وقال عبر برنامجه "ملعب الصقر" المذاع على "راديو مصر": "منذ عشر سنوات وبطولة كأس افريقيا لم يكن موجود من الأساس، ومنذ حريق الجبلاية في 2013، تم سرقة الكأس".

وواصل:" لماذا تم فتح الموضوع بعد كل هذه السنوات، والبعض أدعى وجود الكأس عندي، وتم التواصل معي من جانب محمد فضل عضو اللجنة الخماسية".

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وزاد:" هناك جزء من تصفية الحسابات، ويجب أن أوضح الصورة كاملة بعد الأقاويل التي خرجت خلال الساعات الماضية".

وأكمل:" "لا يوجد شئ أسمه نسخة أصلية في اتحاد كرة القدم، كل النسخ الموجودة ليست "أصلية"، الاتحاد الإفريقي يقوم بتصميم تلك النسخ من الكؤوس في إيطاليا، وليست ذهب كما يشاع، هي فقط مطلية بماء الذهب".

وأردف:" اتحدي أن يذكر أحد أن هناك نسخة أصلية في اتحاد كرة القدم، هذه الكأس يتم صناعتها في إيطاليا مقابل ألف أو ألفين يورو (30 ألف جنيه مصري)".