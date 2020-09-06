نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحمد حسن: بيراميدز يقدم رمضان صبحي غدا في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - قال أحمد حسن قائد منتخب مصر السابق، أن بيراميدز سيقدم رمضان صبحي بشكل رسمي غدا الاثنين، بعد حسم صفقة انتقاله من هيدرسفيلد.
وأضاف في تصريحات عبر برنامجه "ملعب الصقر" المذاع عبر راديو مصر:" قد يكون عقد رمضان صبحي لمدة 5 مواسم بضعف المقابل المالي الذي كان سيتقاضاه عن المواسم الثلاث".
وواصل:" نتمني التوفيق لرمضان صبحي في بيراميدز، خلال الفترة المقبلة".
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