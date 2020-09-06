نجم المنتخب السابق: النجم الساحلي سيعلن تعاقده مع نجم الأهلي غدا

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أحمد جودة - القاهرة - كشف أحمد حسن قائد منتخب مصر السابق، أن محمود صابر ناشئ الأهلي السابق رحل رسميا إلى نادي النجم الساحلي التونسي. وأضاف في تصريحات عبر برنامجه "ملعب الصقر" المذاع عبر راديو مصر:" اللاعب سيوقع على كل العقود لنادي النجم الساحلي بعد رحيله عن النادي الأهلي". وواصل:" انصح الأندية بضرورة توقيع العقود مبكرا مع اللاعبين المميزين". وأكمل:" غدا الاثنين سوف يعلن النجم الساحلي عن ضم محمود صابر بشكل رسمي بعد خروج اللاعب من الحجر الصحي".

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