الرياضة

الزمالك يحدد موعد عودة "الونش" للمباريات

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الزمالك يحدد موعد عودة "الونش" للمباريات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حدد نادى الزمالك موعد عودة نجم دفاع القلعة البيضاء محمود حمدي الونش خلال الفترة المقبلة بعدما تعرض اللاعب للإصابة أمام بيراميدز خلال الجولة الماضية.

وكان الزمالك حقق الفوز على بيراميدز بهدفين دون رد ضمن مباريات الجولة ال 24 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويبدأ محمود حمدي "الونش" لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي تدريبات تأهيلية لتجهيزه للفترة المقبلة.

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وكان اللاعب قد تعرض للإصابة خلال لقاء بيراميدز الأخير بكدمة في الركبة وتغيب عن المران بحصوله على إذن من الجهاز الفني.

ومن جانبه أكد محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق أن إصابة اللاعب ليست خطيرة وسيبدأ التأهيل غدا لمدة أربعة أيام بعدها يشارك في التدريبات الجماعية بشكل طبيعي.

ويستعد الفريق لمواجهة نظيره طلائع الجيش اليوم الأحد على استاد القاهرة في الجولة الخامسة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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