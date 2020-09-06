الزمالك يحدد موعد عودة "الونش" للمباريات

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أحمد جودة - القاهرة - حدد نادى الزمالك موعد عودة نجم دفاع القلعة البيضاء محمود حمدي الونش خلال الفترة المقبلة بعدما تعرض اللاعب للإصابة أمام بيراميدز خلال الجولة الماضية.
وكان الزمالك حقق الفوز على بيراميدز بهدفين دون رد ضمن مباريات الجولة ال 24 من بطولة الدوري المصري الممتاز.
ويبدأ محمود حمدي "الونش" لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي تدريبات تأهيلية لتجهيزه للفترة المقبلة.
وكان اللاعب قد تعرض للإصابة خلال لقاء بيراميدز الأخير بكدمة في الركبة وتغيب عن المران بحصوله على إذن من الجهاز الفني.
ومن جانبه أكد محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق أن إصابة اللاعب ليست خطيرة وسيبدأ التأهيل غدا لمدة أربعة أيام بعدها يشارك في التدريبات الجماعية بشكل طبيعي.
ويستعد الفريق لمواجهة نظيره طلائع الجيش اليوم الأحد على استاد القاهرة في الجولة الخامسة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.
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