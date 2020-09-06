نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الألومنيوم يجري المسحة الطبية "رابيت تيست" على هامش معسكره بالاسيوطي في المقال التالي
واسفرت نتيجة التحاليل الطبية التي أجريت للفريق بمنتجع الاسيوطي، عن سلبية جميع التحاليل للاعبين وجهازهم الفني.
ويواصل الألومنيوم سلسلة ودياته اليوم الأحد بمواجهة فريق المصرية للاتصالات، ثم يواجه فريق تليفونات بني سويف عصر الاثنين ، على أن يختتم تدريباته يوم الثلاثاء المقبل ثم يعود لنجع حمادي لمواصلة الاستعدادات، لمواجهة فريق طهطا في أولى جولاته الخمسة المتبقية.
يذكر ان فريق نادي الألومنيوم يحتل المركز الثالث بجدول المجموعة الأولى بدوري القسم الثاني برصيد32 نقطة، ويتبقي له 5 جولات على نهاية المسابقة.
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