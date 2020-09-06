الرياضة

الأهلي يخطط لشكوى بيراميدز ورمضان صبحي للفيفا

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأهلي يخطط لشكوى بيراميدز ورمضان صبحي للفيفا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يخطط مجلس إدارة الأهلي برئاسة محمود الخطيب لتقديم ملف شامل إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) من أجل الحصول على حق رعاية رمضان صبحي في حالة انتقاله إلى صفوف براميدز.

وقام محمود الخطيب بتكليف الإدارة القانونية في القلعة الحمراء ببحث هذا الملف من أجل الحفاظ على حقوق النادي المادية.

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ويرجع السبب الرئيسي في عدم إعلان براميدز عن صفقة رمضان صبحي بشكل رسمي إلى وجود انقسام بين إدارة بيراميدز وهيدرسفيلد الإنجليزي على خطوة من سيتحمل حق رعاية عقد رمضان صبحي إذا طالب الأهلي بهذه الخطوة.

وأعربت إدارة الفريق الإنجليزي عن رفضها تحمل قيمة عقد رعاية صبحي وطالبت إدارة براميدز عن طريق ممدوح عيد المدير التنفيذي لبراميدز بتحمل ذلك حال ضم اللاعب.

ورحل رمضان صبحي مؤخرًا عن القلعة الحمراء ورفض خطوة البقاء وكشفت الساعات الماضية عن ظهور رمضان صبحي بقيمص براميدز.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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