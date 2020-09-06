ليفربول يفوز بسباعية على بلاكبول وديا
أختتم نادي ليفربول استعداداته للموسم الجديد الذي سيبدأ الأسبوع المقبل باكتساح بلاكبول وديا بنتيجة (7-2).
وافتتح بلاكبول التسجيل في الدقيقة (15) عن طريق اللاعب كريستوفر ناثان هاميلتون قبل أن يضيف زميله جيري ييتس (ق33).
وبعد تلقيه لهدفين، انتفض ليفربول وتمكن من إحراز هدف عن طريق لاعبه جويل ماتيب قبل انتهاء شوط المباراة الأول (ق43).
وفي الشوط الثاني عاد الريدز في اللقاء ونجح في تسجيل ستة أهداف أخرى عن طريق كل من ساديو ماني (ق52) وروبرتو فيرمينو (ق54) والجناح الشاب هارفي إليوت (69) وتاكومي مينامينو (ق71) وديفوك أوريجي (ق85) وسيب فان دن بيرج (ق88).
وسيستهل الريدز، بطل الدوري الإنجليزي، مشواره بـ"البريميرليج" يوم السبت المقبل بمواجهة الصاعد مؤخرا للبطولة ليدز يونايتد.
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