بعد الفيديو المسرب.. كهربا يؤدى التدريبات مع حسين الشحات بالجزيرة

نشر محمود كهربا لاعب النادي الأهلي فيديو له أثناء أدائه تدريبات اليوم داخل صالة الألعاب الرياضية بمقر النادي بالجزيرة.

وظهر كهربا في الفيديو وهو يؤدي التدريبات رفقة صديقه بالفريق حسين الشحات، وذلك بعد تداول فيديو مسرب منسوب له بمشاركته في خناقة بالشارع.

كان نشطاء موقع التواصل الاجتماعي، تداولوا فيديو للاعب محمود كهربا نجم النادي الأهلي، مدعين أنه كان يقضي سهرة في إحدى الملاهي الليلية وتشاجر مع بعض الجماهير.

وصرح مصدر مطلع داخل النادي الأهلي بأن الفيديو المتداول لـ كهربا قديم ويعود لفترة 3 أشهر في الساحل الشمالي.

وأضاف أن ما يحدث، هو محاولة للتأثير على اللاعب في الفترة الحالية، خاصة أن إيقافه سوف ينتهي بعد مباراة الحرس المقرر لها غدا الاثنين.

وأوضح أن هناك بعض الصفحات البيضاء هدفها التأثير على معنويات اللاعب وضرب علاقته بالجماهير الحمراء في مقتل وزيادة الأزمات بالنسبة له لكن الأمر غير صحيح.