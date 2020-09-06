الرياضة

فرج عامر ينفي رحيل أحمد ناجي عن سموحة

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نفى فرج عامر رئيس نادي سموحة، رحيل أحمد ناجي مدرب حراس مرمى الفريق عن النادي الأزرق.

كان نادي سموحة أعلن منذ قليل قبول استقالة حمادة صدقي المدير لفني للفريق، بسبب سوء النتائج في الفترة الأخيرة بمسابقة الدوري الممتاز.

وكتب فرج عامر عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "الكابتن أحمد ناجي مستمر تعاقده مع النادي سموحة كمدربا لحراس مرمى الفريق الأول".

يذكر أن فريق سموحة تعادل مع أسوان أمس، السبت، بنتيجة 3 - 3، ضمن منافسات الجولة الـ 25، من مسابقة الدوري.

ويحتل سموحة المركز السادس في جدول ترتيب مسابقة الدوري الممتاز برصيد 32 نقطة.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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