أحمد العجوز يعلن قائمة الإسماعيلي لمواجهة نادي مصر بـ الدوري غدا

أعلن أحمد العجوز المدرب العام لفريق الإسماعيلي والقائم بأعمال مدير الكرة، قائمة الفريق استعدادا لمواجهة نادى مصر والمقرر إقامتها غدا على ملعب استاد الإسماعيلية فى تمام السادسة مساء ضمن منافسات الجولة الـ٢٥ من مسابقة الدورى العام. وتضم القائمة كل من: فى حراسة المرمي: محمد فوزى ومحمد مجدى. Advertisements خط الدفاع: أسامة إبراهيم – إبراهيم أبو اليزيد – محمد عمار – محمد نصر – محمود البدرى. خط الوسط: عماد حمدى – عمر الوحش – احمد مدبولى – نادر رمضان – عبد الرحمن مجدى – همام طارق – محمد مخلوف – محمود دونجا – مدحت فقوسة – بيكيتى سيلفا – محمد بيومى – محمد الشامى. خط الهجوم: محمد حمدى ذكى – شيلونجو – حازم مرسى.

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