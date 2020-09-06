كان حمادة صدقى تقدم باستقالته اليوم إلى إدارة سموحة، بسبب سوء نتائج الفريق في الفترة الأخيرة، بمسابقة الدوري الممتاز.
وكتب فرج عامر عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: "قبول استقالة الكابتن حمادة صدقي من مهمة المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بسموحة".
كان فريق سموحة تعادل مع أسوان أمس، السبت، بنتيجة 3 - 3، ضمن منافسات الجولة الـ 25، من مسابقة الدوري.
ويحتل سموحة المركز السادس في جدول ترتيب مسابقة الدوري الممتاز برصيد 32 نقطة.
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر لسوء نتائج الفريق.. سموحة يقبل استقالة حمادة صدقي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.