الرياضة

بلاغ ضد لاعب الزمالك.. أحمد شوبير في نيابة الساحل

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كشف الإعلامى أحمد شوبير تطورات جديدة بشأن بلاغه ضد أسامة حسن لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك السابق.

وكتب شوبير عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى تويتر قائلا: "أدليت اليوم بأقوالي في البلاغ المقدم مني ضد لاعب الكره السابق أسامة حسن أمام نيابة الساحل".

وتابع: "ثقتي لا حدود لها في القضاء المصرى".

يذكر أن شوبير تقدم ببلاغ للنائب العام ضد أسامة حسن بسبب تجاوز الأخير ضده.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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