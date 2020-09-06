بلاغ ضد لاعب الزمالك.. أحمد شوبير في نيابة الساحل

كشف الإعلامى أحمد شوبير تطورات جديدة بشأن بلاغه ضد أسامة حسن لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك السابق. وكتب شوبير عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى تويتر قائلا: "أدليت اليوم بأقوالي في البلاغ المقدم مني ضد لاعب الكره السابق أسامة حسن أمام نيابة الساحل". وتابع: "ثقتي لا حدود لها في القضاء المصرى". يذكر أن شوبير تقدم ببلاغ للنائب العام ضد أسامة حسن بسبب تجاوز الأخير ضده.



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