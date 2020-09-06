الزمالك: الحديث عن إلغاء عقوبة كهربا «أي كلام»

كشف المهندس هاني زادة، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، موقف قضية محمود عبدالمنعم "كهربا" لاعب الفريق السابق، والأهلي الحالي.
وقال زادة في تصريحات عبر برنامج ملعب الصقر المذاع على "راديو مصر": "حتى يتم إلغاء عقوبة كهربا، لابد أن تكون هناك جلسة في المحكمة الرياضية الدولية، ويحضر الطرفين لمناقشة الأمر، وهذا لم يحدث حتى الآن".
وأضاف: "الطعن على قرار عقوبة كهربا يتم إيقاف القرار لحين النظر في الأمر من جانب المحكمة الرياضية".
وتابع: "أعتقد أن القضية لازال امامها 6 أشهر آخرى، حتى يتم إصدار قرار نهائي فيها".
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