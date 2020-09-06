قرعة كأس العالم لكرة لليد في عيون الصحف العربية

وقالت صحيفة "تونس الرقمية": "قرعة نارية للمنتخب التونسي في بطولة العالم لكرة اليد".

ووقعت تونس في المجموعة الثانية، والتي تضم كلا من إسبانيا، والبرازيل، وبولندا.

من جانبها قالت صحيفة "المنتخب" المغربية: "كأس العالم لكرة اليد مصر 2021.. المنتخب المغربي في المجموعة السادسة".



أما صحيفة "النهار" الجزائرية كتبت: "قرعة المونديال.. اليد الجزائرية تصطدم بالمغرب البرتغال وإيسلندا".

وأقيم حفل الـ

في منطقة الأهرامات، بحضور ممثلي المنتخبات المشاركة، في نسخة تشهد تواجد 32 منتخبا للمرة الأولى.

قرعة

وتقسمت المنتخبات المشاركة بالمونديال إلى 8 مجموعات، تخوض 3 جولات في مرحلة المجموعات، وسيتم استبعاد أصحاب المركز الأخير في كل مجموعة، وسيلعبوا بنظام خروج المغلوب لتحديد المراكز بين 25 إلى 32.

وستتقسم المنتخبات الـ24 المتأهلة للمرحلة التالية، إلى 4 مجموعات، تضم كل مجموعة 6 منتخبات، ويصعد متصدر ووصيف كل مجموعة إلى دور الثمانية الذي سيقام بنظام خروج المغلوب، بجانب إقامة مباريات دور الأربعة بنفس النظام، ثم الدور النهائي.