قرعة كأس العالم لكرة لليد في عيون الصحف العربية

وقالت صحيفة "تونس الرقمية": "قرعة نارية للمنتخب التونسي في بطولة العالم لكرة اليد".
ووقعت تونس في المجموعة الثانية، والتي تضم كلا من إسبانيا، والبرازيل، وبولندا.
من جانبها قالت صحيفة "المنتخب" المغربية: "كأس العالم لكرة اليد مصر 2021.. المنتخب المغربي في المجموعة السادسة".
أما صحيفة "النهار" الجزائرية كتبت: "قرعة المونديال.. اليد الجزائرية تصطدم بالمغرب البرتغال وإيسلندا".
وتقسمت المنتخبات المشاركة بالمونديال إلى 8 مجموعات، تخوض 3 جولات في مرحلة المجموعات، وسيتم استبعاد أصحاب المركز الأخير في كل مجموعة، وسيلعبوا بنظام خروج المغلوب لتحديد المراكز بين 25 إلى 32.
وستتقسم المنتخبات الـ24 المتأهلة للمرحلة التالية، إلى 4 مجموعات، تضم كل مجموعة 6 منتخبات، ويصعد متصدر ووصيف كل مجموعة إلى دور الثمانية الذي سيقام بنظام خروج المغلوب، بجانب إقامة مباريات دور الأربعة بنفس النظام، ثم الدور النهائي.
وأسفرت الـقرعة عن المجموعات التالية:
المجموعة الثانية: إسبانيا - تونس - البرازيل - بولندا
المجموعة الثالثة: كرواتيا - قطر - اليابان - أنجولا
المجموعة الرابعة: الدنمارك - الأرجنتين - البحرين - الكونغو الديمقراطية
المجموعة الخامسة: النرويج - النمسا - فرنسا - ممثل أمريكا الشمالية
المجموعة السادسة: البرتغال - الجزائر - آيسلندا - المغرب
المجموعة السابعة: السويد - مصر - التشيك - ممثل أمريكا الجنوبية
المجموعة الثامنة: سلوفينيا - بيلا روسيا - كوريا الجنوبية - روسيا
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