هزار غير مقبول.. اتحاد اليد يكشف كواليس واقعة اعتداء لاعب الزمالك على حارس الأهلي

كشف المهندس هشام نصر رئيس اتحاد كرة اليد، كواليس قرار تحويل حسن قداح لاعب الزمالك إلى التحقيق بسبب واقعة هزاره مع عبدالرحمن حميد حارس الأهلي والاعتداء عليه أمام شاشات التلفزيون خلال حفل قرعة كأس العالم لليد.

وقال هشام نصر فى تصريحات خاصة لـ " دوت الخليج"، إن الأمر سهل للغاية ولا يمكن اعتباره تحقيقا بمعنى الكلمة، القصة وما فيها أن الهزار بينهما لم يكن جيدا وآثار تحفظ البعض ولكن الأمور لا تتطلب أكثر من توجيه اللوم على اللاعبين.

وأضاف: "لا نريد أن تأخذ الأمور أكبر من حجمها .. ولا نريد أن نختلق الأزمات والشوشرة على الحدث الكبير الذى نظمته مصر أمس بحفل قرعة كأس العالم لليد.

وتابع: "سنتحدث مع القداح وحميد من أجل التنبيه على عدم اللجوء لمثل هذه المواقف فى المستقبل ونقدر سن اللاعبين الصغير ولكن الأمر سهل ولا يوجد به أزمة على الإطلاق".

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وأعلن هشام نصر تفاصيل إعداد منتخب مصر لخوض منافسات كأس العالم للعبة والمقرر انطلاقه خلال مطلع العام المقبل.

وقال "وضعنا خطة مميزة لمنتخب مصر لتحقيق أفضل إعداد ممكن لخوض منافسات كأس العالم المقبل".

وأضاف: "من المقرر أن يخوض المنتخب العديد من المعسكرات المغلقة خلال الفترة المقبلة، فالأيام الماضية شهدت خوض معسكر بالغردقة ثم عاد المنتخب للدخول في معسكر بالقاهرة ثم سيعود للغردقة مرة أخرى".



وتابع: "المنتخب سيخوض عددا من المباريات الودية القوية مع منتخبات الأرجنتين واليونان والبحرين وجار الاتفاق مع غيرها من المنتخبات القوية لتحقيق أفضل إعداد ممكن".