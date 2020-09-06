الرياضة

أحمد سامي يعلن تشكيل طنطا لمواجهة الإنتاج الحربي بالدوري

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أعلن أحمد سامي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي طنطا، تشكيل فريقه لمواجهة الإنتاج الحربي بعد قليل فى إطار لقاءات الجولة الـ 25 من منافسات الدورى الممتاز لموسم 2019/2020.

وجاء تشكيل طنطا كالآتى : 

 حراسة المرمى : محمد فتحي. 

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خط الدفاع : محمود مسعود وسليمان عبدربه وأحمد سالم صافي وإيهاب سمير.

خط الوسط : محمد أسعد وأحمد الشناوي وأحمد فهمي.

خط الهجوم : أحمد الألفي وإسلام فؤاد وجون إفيري.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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