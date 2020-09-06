أحمد سامي يعلن تشكيل طنطا لمواجهة الإنتاج الحربي بالدوري

أعلن أحمد سامي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي طنطا، تشكيل فريقه لمواجهة الإنتاج الحربي بعد قليل فى إطار لقاءات الجولة الـ 25 من منافسات الدورى الممتاز لموسم 2019/2020.
وجاء تشكيل طنطا كالآتى :
حراسة المرمى : محمد فتحي.
خط الدفاع : محمود مسعود وسليمان عبدربه وأحمد سالم صافي وإيهاب سمير.
خط الوسط : محمد أسعد وأحمد الشناوي وأحمد فهمي.
خط الهجوم : أحمد الألفي وإسلام فؤاد وجون إفيري.
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