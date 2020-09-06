نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سواريز ينقلب على برشلونة في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - فجرت تقارير إعلامية إسبانية مفاجأة كبيرة بشأن مستقبل لويس سواريز مع برشلونة خلال الفترة المقبلة وموقفه من عرض يوفنتوس الإيطالي.
وقال فابريزو رومانو اليوم الأحد إن سواريز يشعر بالغضب من برشلونة بعد تجاهله خلال الأخيرة.
وتابع: "يرى سواريز أنه تم طرده من نادي قدم له كل شيء بأسوأ طريقة مُمكنة لذلك يريد كل مستحقاته وعدم ترك أي مبلغ متبقي لـبرشلونة ".
وأضاف: "محامو سواريز ليسوا قلقين بشأن قضية جواز السفر، ويعتقد أنه سيتم حلها في الأيام القادمة، عقده مع يوفنتوس جاهز".
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