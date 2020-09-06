الرياضة

برشلونة يحسم مستقبل كوتينيو

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر برشلونة يحسم مستقبل كوتينيو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حسم نادي برشلونة الإسباني مستقبل النجم البرازيلي فيليب كوتينيو بعد انتهاء إعارته إلى بايرن ميونيخ الألماني.

كشفت صحيفة "ماركا" عن أن المدير الفني الجديد رونالد كومان يريد الاعتماد على كوتينيو وطلب الإبقاء عليه في الموسم المقبل.

وأشارت الصحيفة الى أن برشلونة يرفض إرسال اللاعب العائد من إعارة لبايرن ميونيخ على سبيل الإعارة لأي نادٍ، فهو يُريد الإبقاء عليه، أو بيعه بشكل نهائي.

وأضافت أن الحالة الوحيدة التي سيغادر فيها اللاعب برشلونة هذا الصيف، أن يقوم نادي بإدراج اللاعب في صفقة كبيرة وهو أمر مستبعد تماماً.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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