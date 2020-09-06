نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سانتوس بتسعة لاعبين يهزم سييارا في الدوري البرازيلي في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - تغلب فريق سانتوس بتسعة لاعبين على مضيفه سييارا 1 - 0 فجر الأحد في المرحلة الثامنة من الدوري البرازيلي لكرة القدم.
وفي مباراة أخرى بالمرحلة ذاتها تعادل كورينثيانز مع ضيفه بوتافوجو 2 /2.
ورفع سانتوس رصيده إلى 11 نقطة ليتقدم للمركز السابع بفارق نقطة واحدة عن سييارا صاحب المركز التاسع.
وسجل فيليب جوناثان أندراد هدف الفوز لسانتوس في الدقيقة التاسعة.
وأنهى سانتوس المباراة بتسعة لاعبين بعد طرد لوان بيريس وأليسون لوبيز بيريرا في الدقيقتين 82 و90.
كما أنهى سييارا المباراة بتسعة لاعبين لطرد صامويل إكزافي وبرونو باتشيكو في الدقيقتين 82 و90 أيضا.
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